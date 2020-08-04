МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. "Росморпорт" не одобрил единственную заявку, поданную на конкурс по строительству морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) в Камчатском крае, следует из данных портала госзакупок.

Ранее компания объявила тендер на разработку рабочей документации и непосредственно строительство объекта. СПГ предстоит построить на юго-восточном побережье Камчатского полуострова, в бухте Бечевинская. Срок завершения работ обозначен 31 июля 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 10,7 миллиарда рублей. Это средства федерального бюджета.

Согласно опубликованному во вторник протоколу закупочной комиссии, единственная поданная на участие в конкурсе заявка — от ООО "ВАН ООРД РДМК" (зарегистрировано в Санкт-Петербурге) — была признана не отвечающей требованиям. Конкурс признан несостоявшимся.

Терминал СПГ в бухте Бечевинская Камчатского края — проект, реализуемый "Росморпортом" совместно с ПАО "Новатэк". Терминал будет осуществлять функции перевалочного хаба по хранению и перегрузке СПГ, доставляемого из морского порта Сабетта и экспортируемого в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Реализация проекта позволит увеличить объем перевозки по Северному морскому пути с 9,7 миллиона тонн в 2017 году до 31,4 миллиона тонн к концу 2026 года, обеспечить переход Северного морского пути на круглогодичную загрузку, создать крупнейший в регионе региональный СПГ-хаб, привлечь около 70 миллиардов рублей частных инвестиций, создать новые рабочие места.