МИНСК, 5 авг /ПРАЙМ/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ) установило тариф на прокачку нефти по маршруту "линейная производственная диспетчерская станция Мозырь (недалеко от границы с Украиной) – Адамова Застава (Польша)", говорится в постановлении ведомства на национальном правовом интернет-портале.

"Приложение … к постановлению министерства антимонопольного регулирования и торговли …дополнить пунктом следующего содержания: "Линейная производственная диспетчерская станция (ЛПДС) Мозырь – Адамова Застава", — отмечается в документе.

Согласно ему, тариф по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба" на территории Белоруссии при осуществлении расчетов в белорусских рублях по данному маршрутному направлению установлен в размере 8,43 белорусского рубля за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость, эквивалентно 3,46 доллара).

В свою очередь на сайте министерства уточняется, что "данный тариф установлен в связи с необходимостью организации поставок нефти на ОАО "Мозырский НПЗ". Постановление вступило в силу после его официального опубликования.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику. При этом Минск видит возможность запуска в реверс магистрального нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть идет западным потребителям. Альтернативные поставки белорусская сторона прорабатывает на фоне периодических разногласий о цене на нефть с основным и традиционным поставщиком сырья на свои НПЗ – Россией.

Ранее источник в нефтяной сфере Белоруссии сообщил РИА Новости, что страна намерена начать прокачку нефти по трубе из Польши на свой НПЗ в Мозыре до конца года, объем предполагается около 100 тысяч тонн в месяц, а соответствующая договоренность с Варшавой достигнута. Весной республика установила тариф на прокачку нефти реверсом из Польши по маршрутному направлению "Адамова Застава – Мозырь — Мозырский нефтеперерабатывающий завод" в размере 8,58 белорусского рубля (около 3,52 доллара) за тонну без НДС.