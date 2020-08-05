МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая отвечает техническим требованиям для достройки "Северного потока 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщается издание РБК.

Возможным вариантом достройки "Северного потока 2" считается использование якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода, до этого момента называлась якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования.

"Российская компания "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС) не намерена предоставлять трубоукладочную баржу "Фортуна" для достройки российского экспортного газопровода "Северный поток 2", ставшего мишенью американских санкций. "Акционерное общество "Межрегионтрубопроводстрой" не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи "Фортуна" или иным образом", — цитирует РБК на своем сайте официального представителя компании.

В МРТС также уточнили, что компания никогда не являлась собственником баржи "Фортуна", а арендует ее "по договору бербоут-чартера для использования в других проектах".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.