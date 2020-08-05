МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает передать регионам часть полномочий Федеральной антимонопольной службы по тарифам на газификацию.

"В рамках проработки вопросов о совершенствовании механизмов газификации выявлены проблемы взаимодействия газораспределительных организаций и ФАС России", — говорится в письмах сенатора на имя главы Минэнерго Алекандра Новака и помощника президента РФ Максима Орешкина. Документы есть в распоряжении РИА Новости.

Кутепов отмечает, что регулирование тарифов на транспортировку газа отнесено к компетенции ФАС России. В рамках "единого подхода" ФАС России "не учитывает особенности экономического развития регионов и влияния таких решений на хозяйственную деятельность газораспределительных организаций", подчеркивает сенатор. "Игнорируются разные экономические условия деятельности газораспределительных организаций, разная стоимость работ и услуг, формируемая в регионах, условия привлечения персонала на рынке труда, в связи с чем необходимо рассмотреть вопрос о возможности передачи части полномочий ФАС России региональным регулирующим органам", — считает политик.

По мнению Кутепова, "тарифное регулирование ФАС России носит непрозрачный характер: в рамках рассмотрения тарифных заявок ФАС России не обеспечивает "обратную связь", отсутствует информирование заявителей (газораспределительных организаций) об этапе рассмотрения соответствующей заявки, а сама заявка рассматривается длительное время".

Также, по мнению политика, следует обратить внимание на подходы ФАС к порядку признания экономически обоснованных расходов газораспределительной организации, которые должны быть учтены в тарифах на транспортировку газа, и которые в нынешнем виде приводят к формированию расходов, не обеспеченных источниками финансирования и ведут "к ухудшению финансового состояния газораспределительных организаций".

Особое внимание также следует обратить на практику регулирования платы за технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения, в частности, категории "льготных" подключений (заявители с небольшим объемом потребления и строительством газопроводов-отводов протяженностью не более 200 метров), полагает глава комитета СФ.