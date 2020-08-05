МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Задолженность потребителей на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в России с начала года сократилась на 19% и составила 79 миллиардов рублей, следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова.

"Июль прошли с уровнем расчетов 99,7% на оптовом рынке, прирост составил 500 миллионов рублей. Таким образом, на 1 августа мы вышли на задолженность оптового рынка 79 миллиардов рублей при уровне расчетов 99,3%. Справочно, в прошлом году за этот период уровень расчетов был 100%…. Ухудшение на оптовом рынке за семь месяцев текущего года составило 0,7 (процентного пункта — ред.)", — прокомментировал Чернов.

При этом шесть из восьми федеральных округов за семь месяцев снизили свои долги на оптовом рынке, говорится в презентации. Увеличение произошло в Южном федеральном округе (рост долга на 19%, до 8,3 миллиарда рублей).

Задолженность Северного Кавказа выросла на 1,8 миллиарда рублей, превысив суммарно 66 миллиардов рублей или 83,6% всех долгов на оптовом рынке. По словам Чернова, уровень расчетов в регионе ухудшился более чем на 8 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и составил 72,86%.

Задолженность потребителей на розничном рынке электроэнергии в РФ по данным на 30 июня (сбор статистики отстает на месяц от оптового рынка) составила 285,7 миллиарда рублей. В течение января-июня долги на розничном рынке выросли на 22,9 миллиарда рублей, из этой суммы более половины приходится на непромышленную группу потребителей, в том числе, ЖКХ. Население формирует 23% долгов, промышленность — 20%, бюджетные потребители 3%, сельхозпроизводители — 1%.

Уровень расчетов на розничном рынке за полгода составил 98,3%, снизившись по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 0,1 п.п.