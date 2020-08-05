5 авг — Dow Jones. Нефтегазовый гигант BP с особым рвением вслед за своими конкурентами движется к будущему с низкими выбросами углекислого газа. Однако пройдет много времени, прежде чем инвесторы поймут, какая доходность их ожидает в этом будущем.

В феврале новый гендиректор BP Бернард Луни пообещал сократить чистые выбросы компании до нуля к 2050 году, хотя ранее базирующаяся в Лондоне компания придерживалась иной позиции. Во вторник он обнародовал план достижения этой цели наряду со смешанными финансовыми результатами.

Компания зафиксировала убыток за вычетом изменений оценки стоимости запасов продукции в размере 17,7 млрд долларов во 2-м квартале, преимущественно из-за более низких цен на ископаемое топливо и списаний стоимости активов на 17,4 млрд долларов после уплаты налогов, несколько компенсировавшихся за счет высоких доходов от торговой активности. Эти результаты в целом аналогичны результатам конкурентов, переживших один из худших кварталов для отрасли в целом. Резкое падение спроса из-за ограничений, вызванных Covid-19, обострило проблемы, возникшие из-за перепроизводства нефти и газа.

BP вдвое снизила дивиденд, как и ожидали многие, и заявила, что больше не будет увеличивать его размер. Теперь любые дополнительные деньги компания будет тратить на сокращение чистого долга до более управляемого уровня в 35 млрд долларов – с 41 млрд долларов на конец июня – а затем преимущественно на выкуп акций.

Кроме того, компания планирует продать нефтяные активы на 25 млрд долларов к 2025 году, внедрить цифровые технологии в свои операции, сократить бизнеса нефтяной разведки и сосредоточить инвестиции в сегменте ископаемого топлива преимущественно на известных запасах с уже существующей инфраструктурой. Средства, сэкономленные за счет этого сокращения нефтегазовых операций, пойдут на финансирование двух основных низкоуглеродных бизнесов компании.

Первый включает в себя продажу интегрированных низкоуглеродных энергетических комплексов для городов и компаний. Эти комплексы будут сочетать в себе энергогенерацию из возобновляемых источников с газом или резервным хранением энергии, углеродными зачетами и хеджированием валютных и процентных рисков. Второй бизнес развивается на основе традиционных бензоколонок BP, сочетая инфраструктуру для зарядки электромобилей с магазинами продуктов питания и других товаров повседневного спроса в Германии, Великобритании, Индии, Китае, Мексике и Индонезии.

Компания также интересуется производством и транспортировкой водорода, улавливанием углерода, биотопливом и низкоуглеродными решениями для промышленных компаний. К 2030 году на инвестиции в экологичные бизнесы будет приходиться примерно треть капрасходов BP, составляющих около 15 млрд долларов в год.

Разведка нефти и газа в прошлом была высокорискованным и высокодоходным бизнесом. Поскольку очень многое насчет низкоуглеродной экономики остается неизвестным, доходности, которые будут приносить экологичные бизнесы BP, также находятся под вопросом. И все же компания сделала смелую попытку оценить их.

BP прогнозирует доходность на средний используемый капитал (ROACE) в 8%-10% от низкоуглеродной энергетики и в диапазоне 15%-20% от магазинов с товарами повседневного спроса и бизнеса мобильности. Финансовый директор Мюррей Очинклосс заявил, что эти оценки основаны на текущих показателях этих бизнесов. Для сравнения, он ожидает ROACE в 12%-14% от углеводородных инвестиций BP.

Эти цели на 2025 и 2030 годы подтверждают серьезность экологических амбиций компании. Эту стратегическую ясность можно только приветствовать, однако в отношении финансовых последствий сохраняется высокая степень неопределенности – и будет сохраняться еще много лет. Инвесторы поступят разумно, если не будут рассчитывать на эти выкупы акций.

— Автор Rochelle Toplensky, rochelle.toplensky@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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