МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Не успело официально вступить в силу разрешение датского регулятора на строительство "Северного потока-2", как в дело вмешались новые препоны. По данным РБК, арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая отвечает техническим требованиям для достройки "Северного потока 2", не принимает и не намерена принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море.

Арендатор — компания "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС) — не намерена предоставлять баржу для достройки российского газопровода, ставшего мишенью американских санкций. "Акционерное общество "Межрегионтрубопроводстрой" не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи "Фортуна" или иным образом", — цитирует издание официального представителя компании.

МРТС также подчеркивает, что никогда не являлась собственником баржи "Фортуна", а арендует ее "по договору бербоут-чартера для использования в других проектах".

"Фортуна" – один из возможных вариантов достройки трубопровода после объявления новых американских санкций и отказа прежних подрядчиков – швейцарской Allseas – продолжать работы. Предполагалось использование этого якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки.

Я НЕ Я, И БАРЖА НЕ МОЯ

Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" – обладает именно динамической системой позиционирования. "Тот факт, что оба судна достаточно долго стояли в Мукране, а сейчас в Ростоке, говорит о том, что предполагалось задействовать их совместно. На "Фортуне" есть сварочное оборудование, которое уже настроено под "Северный поток-2", поскольку судно выполняло работы на российском участке, а "Черскому" проще укладывать трубы на глубине", — рассуждает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Поэтому в информации о том, что МРТС не собственник, как все думали раньше, а арендатор баржи, много неясного. Они сообщили, что судно будет задействовано для других проектов, но не оговорили, что его не будут использовать для "Северного потока-2". Между тем, по сути, других заказчиков, кроме "Газпрома" у баржи и МРТС нет.

"Получается, что я не я, и баржа не моя. Явно эти телодвижения начаты, чтобы не попасть в санкционные списки США, как уже пытаются сделать с "Черским", переписывая его на самарский фонд. Подобным фондам не страшны санкции: не факт, что у них есть имущество, которое могут арестовать в США и операции в долларах", — предположил эксперт.

С такой точкой зрения согласен и главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов. "Ключевой момент в этой истории с якобы отказом то, что МРТС является арендатором баржи, она ее арендует "по договору бербоут-чартера для использования в других проектах". Соответственно, как арендатор баржи для собственных нужд она и не должна предоставлять ее для использования в достройке оставшихся 160 км "Северного потока-2" по дну Балтики", — считает он.

Соответственно, нет оснований полагать, что данная баржа не будет использоваться для завершения проекта – ее могут просто из одной аренды передать в другую для более пригодной компании, которая не боится подпасть под санкции.

ЖДЕМ СЕНТЯБРЯ

При этом, по оценке экспертов, альтернативных вариантов для достройки трубопровода по части спецсудов у "Газпрома" пока не наблюдается. По наиболее адекватному сценарию "Фортуна" должна работать в связке с "Академиком Черским", поскольку отдельно оба этих судна пока технически не совершенны для завершения трубопровода. Помимо этого, "Газпрому" необходимо будет привлекать еще два судна снабжения – "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко", которые будут подвозить трубы, рассказал Антонов.

По мнению Юшкова, в течение одной-двух недель должна наступить ясность по поводу завершения строительства. Тот факт, что "Академик Черский" не приступил к укладке труб сразу, может говорить о том, что он настроен на сварку труб меньшего диаметра, как на Сахалине, где судно работало до этого. Либо все же он будет использован совместно с "Фортуной", либо найдется другая баржа – за МРТС подобных числится три. То, что суда снабжения тоже перевели на сторонние компании, означает, что оператор проекта выбрал эту тактику для всех участников, и будет продолжать в том же духе.

"Если до начала сентября прокладка труб не возобновится, будет ясно, что со строительством возникли проблемы и срок запуска в строй – 1 квартал 2021 год – который обозначили президент и "Газпром", может быть сорван", — заключил он.