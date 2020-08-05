МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Передача регионам полномочий Федеральной антимонопольной службы по тарифам на транспортировку газа в субъектах РФ приведет к росту цен на него для населения и юрлиц, заявил РИА Новости начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

Как ранее во вторник сообщило РИА Новости, глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил передать регионам право определять тарифы на транспортировку газа в субъектах Федерации, сейчас этим занимается ФАС. Соответствующие письма Кутепов направил помощнику президента РФ Максиму Орешкину и главе Минэнерго Александру Новаку.

"ФАС России не получала писем или обращений с инициативой Андрея Кутепова. В нынешних условиях передача полномочий по регулированию тарифов на транспортировку газа региональным регулирующим организациям приведет к повышению стоимости газа для населения и юридических лиц. На сегодняшний день индексация тарифа осуществляется по принципу "инфляция минус" и учитывает экономически обоснованные затраты", — сказал он.

Ханян также отметил, что такая модель направлена на недопущение необоснованного роста тарифов и является одним из ключевых факторов, сдерживающих инфляционные темпы.