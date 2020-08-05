МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Средняя цена газа на ключевых европейских торговых площадках в среду превысила 80 долларов за тысячу кубометров, а на центрально-европейском газовом хабе (CEGH) в австрийском Баумгартене достигла 105 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

На самом ликвидном хабе Европы, голландском TTF, спотовые котировки газа находятся на уровне в 83 долларов за тысячу кубометров. Примерно на этом же уровне газ торгуется на немецких хабах NCG и GPL. Дороже всего газ стоит на австрийским хабе в Баумгартене — 105 долларов за тысячу кубов. В понедельник цена на TTF составляла 78 долларов за тысячу кубов, а до этого не превышала 62 доллара за тысячу кубов большую часть июля.

По словам консультанта VYGON Consulting Екатерины Колбиковой, средние спотовые котировки на ключевых европейских хабах превысили 80 долларов за тысячу кубометров из-за погодного фактора. Но для "Газпрома" эти уровни все еще недостаточны — текущие цены примерно на 20% ниже стоимости поставки трубопроводного газа с крупных добывающих активов компании.

"Однако не менее важным позитивным фактором является восстановление нефтяных цен, что позволит компании реализовывать газ на экспорт выше себестоимости", — сказала Колбикова РИА Новости.

"Газпром" в своих долгосрочных контрактах ориентируется прежде всего на привязку к форвардным контрактам на ликвидных хабах, в том числе TTF, пояснила Колбикова. Суммарный объем трейдинга на голландской площадке в 40 раз выше (около 2,8 триллиона кубометров газа в год), чем в Баумгартене, и в 16 раз больше, чем на немецком NCG. Поэтому более разумно и для "Газпрома", и для потребителей ориентироваться на наиболее ликвидные хабы.