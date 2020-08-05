БЕРЛИН, 5 авг — ПРАЙМ. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe подала иск в Высший административный суд Грайфсвальда с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" из-за "новых научных данных" по выделению метана, говорится в пресс-релизе организации.

"Deutsche Umwelthilfe подала иск в Высший административный суд Грайфсвальда по пересмотру разрешения на эксплуатацию газопровода "Северный поток 2". DUH требует этим иском от ответственного Управления горного надзора Штральзунда учесть новые научные данные по неконтролируемому выделению метана и проверить утечки при добыче, транспорте и переработке природного газа", — говорится в релизе.

Управление горнодобывающей промышленности немецкого Штральзунда 25 июня отклонило заявку DUH от 5 марта о пересмотре разрешения для проекта, также отметили в Nord Stream 2 AG.

Оператор "Северного потока 2", Nord Stream 2 AG, в свою очередь принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию газопровода.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.