МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока 2", назвала спекуляцией новости об использовании нового трубоукладчика для строительства газопровода "Северный поток 2".

"Мы знаем о спекуляциях относительно возможностей по укладке газопровода. Мы не комментируем спекуляции и сообщим о наших планах своевременно", — заявили журналистам в пресс-службе компании.

Как сообщило ранее онлайн-издание Focus, в Балтийском море идет работа над газопроводом "Северный поток 2" с использованием новых судов. В частности, речь идёт о судне "Россини", которое уже в течение нескольких недель находится в порту немецкого города Засниц. По данным издания, "Россини" прибыло туда в начале июня, на нем размещены около 140 рабочих, которых ежедневно доставляют в порт Мукран — логистическую базу "Северного потока 2". Согласно сообщению местной газеты Ostsee-Zeitung, рабочие — граждане Великобритании, России, Украины и Италии — готовятся к строительству последнего участка газопровода, однако "из страха перед грозящими санкциями США все участники действуют скрытно".

Возможным вариантом достройки "Северного потока 2" является использование трубоукладчика "Академик Черский" с системой динамического позиционирования, который сейчас находится в порту Мукран. Еще одним кандидатом считается якорная баржа "Фортуна", которая на данный момент стоит в немецком порту Росток.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.