ВЛАДИВОСТОК, 6 авг /ПРАЙМ/. Администрация Охи на Сахалине согласовала проведение 8 августа митинга по заявке профсоюза "РН-Сахалинморнефтегаз", сообщили РИА Новости в администрации.

"Роснефть" ранее сообщила, что в связи с обязательствами России по сделке ОПЕК+ компания временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз". При этом такое решение не предполагает высвобождения работников предприятия и будет использовано для реализации крупного инфраструктурного проекта, который повысит безопасность и надежность транспортировки добываемой на Сахалине нефти, отмечали в РН.

"Председателем ППО (первичной профсоюзной организации) ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" Семечевой Л.С. подано уведомление о проведении 8 августа митинга, митинг администрацией муниципального образования городской округ "Охинский" согласован. В уведомлении указано планируемое число участников публичного мероприятия – до 2 тысяч человек", — сообщается в ответе на запрос РИА Новости за подписью и.о. главы администрации городского округа Натальи Рычковой.

Как сообщила РИА Новости организатор митинга, член первичной профсоюзной организации ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" Людмила Семечева, целью акции является обратить внимание на тревожащие работников вопросы.

По ее словам, "РН-Сахалинморнефтегаз" сообщил в профсоюз о "небольших сокращениях" после ограничения добычи нефти, но пока уведомления о переводе или сокращении работникам не поступали. Кроме того, участники митинга опасаются уменьшения уровня зарплат при переводе на другие должности.

Комментарием Роснефти РИА Новости не располагает.

"РН-Сахалинморнефтегаз" — дочерняя компания "Роснефти", одна из старейших добывающих нефть компаний РФ, основанная в 1928 году. Предприятие ведет свою деятельность на севере острова Сахалин. "Сахалинморнефтегаз" выполняет функции оператора по более чем 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений Сахалина. Ежегодно предприятие добывает более 1 миллиона тонн нефти и конденсата.