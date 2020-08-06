МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Начало загрузки ядерного топлива в реактор энергоблока №1 Белорусской АЭС, означающее старт операций по его пуску, намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами этих работ.

"Планируется, что в пятницу 7 августа состоится церемония начала загрузки ядерного топлива в активную зону реактора энергоблока №1 Белорусской АЭС", — сказал собеседник агентства. Таким образом начнется этап физического пуска энергоблока, добавил он.

Всего в активную зону реактора предстоит загрузить 163 тепловыделяющие сборки. Затем, после ряда операций, последует собственно физический пуск — начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки будет постепенно повышаться.

Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. По планам, это должно произойти осенью. Далее предстоят опытно-промышленная эксплуатация энергоблока с постепенным выходом на проектную мощность. Как ранее сообщало министерство энергетики Белоруссии, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №1 БелАЭС запланирован на начало 2021 года.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.