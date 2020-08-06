БЕРЛИН, 6 авг — ПРАЙМ. Высший административный суд Грайфсвальда подтвердил, что получил иск от немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH), судебное производство начато, его сроки пока не известны, заявил РИА Новости представитель суда Мартин Редекер.

Deutsche Umwelthilfe сообщила накануне, что подала иск в суд с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию "Северного потока 2". Пересмотра они требовали ранее от Управления горного надзора Штральзунда, но ведомство отказало экологам. Необходимость пересмотра они обосновывают тем, что, по их мнению, новые методы оценки эмиссии метана при добыче, транспортировки и переработке природного газа указывают на то, что вредное воздействие на окружающую среду газопровода может оказаться большим, чем считалось ранее. В Nordstream 2 AG, операторе газопровода, заявили, что приняли иск к сведению и оценивают его.

"Исковое производство Deutsche Umwelthilfe против Управления горного надзора Штральзунда, на которое также приглашен Nordstream 2 AG, находится на рассмотрении Высшего административного суда с 27 июля. Истица требует изменение плана в отношении предписания по мероприятиям научно-исследовательских изысканий угроз, затрагивающих вызванную эксплуатацией эмиссию метана в связи с работой газопровода Северный поток 2", — сообщил представитель суда.

По его словам, судебное производство по иску начато.

"Достоверных оценок предполагаемых сроков судебного процесса я сейчас назвать не могу", — добавил он.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. РФ неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.