КИЕВ, 6 авг — ПРАЙМ. Сергей Алексеенко покинул пост гендиректора АО "Укртрансгаз", его обязанности временно будет исполнять первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, сообщила в четверг пресс-служба "Укртрансгаза".

"Сергей Алексеенко покинул пост генерального директора АО "Укртрансгаз" с 5 августа 2020. С 6 августа 2020 Сергей Перелома временно осуществляет полномочия генерального директора АО "Укртрансгаз", — сообщается на сайте компании.

Алексеенко вошел в состав правления "Укртрансгаза" в марте 2017 года и отвечал за управление финансами. С марта 2019 он возглавил компанию.

"Мы искренне благодарны Сергею за значительный вклад, который он сделал за годы работы в "Укртрансгазе" и "Нафтогазе". За это время компания прошла через масштабную трансформацию, укрепила свою репутацию и стала полноправным игроком на газовом рынке Европы", — цитирует пресс-служба председателя группы "Нафтогаз" Андрея Коболева.

Перелома Сергей Витальевич работал первым заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" с 2014 до 2018 год. 22 января 2019 года наблюдательный совет "Нафтогаза" утвердил новый состав правления "Нафтогаза", в который вошел Перелома.

В 2017 году детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Перелому, который тогда был еще и экс-главой наблюдательного совета "Одесского припортового завода", в деле о нанесении ущерба ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" на сумму свыше 17 миллионов долларов. По версии следствия, он обеспечивал координацию между компанией-посредником и комбинатом. Суд тогда избрал для него мерой пресечения личное обязательство.