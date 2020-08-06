БЕРЛИН, 6 авг — ПРАЙМ. Управление порта немецкого города Засниц Fährhafen Sassnitz GmbH не подтверждает и не комментирует сообщения СМИ о направленном компании письме американских сенаторов с угрозами "финансового уничтожения" в случае продолжения работы над "Северным потоком 2".

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что три американских сенатора написали письмо руководству Fährhafen Sassnitz Gmbh с угрозой "финансового уничтожения", если компания продолжить работать над проектом трубопровода "Северный поток 2".

"Мы не будем это ни подтверждать, ни комментировать", — заявил РИА Новости пресс-секретарь компании Феликс Циммерманн, отвечая на просьбу подтвердить получение письма.

Отвечая на уточняющий вопрос, существует ли такое письмо вообще, собеседник агентства отметил: "Мы не будем это комментировать".

Как сообщило ранее онлайн-издание Focus, в Балтийском море идет работа над газопроводом "Северный поток 2" с использованием новых судов. В частности, речь идет о судне "Россини", которое уже в течение нескольких недель находится в порту немецкого города Засниц. По данным издания, "Россини" прибыло туда в начале июня, на нем размещены около 140 рабочих, которых ежедневно доставляют в порт Мукран — логистическую базу "Северного потока 2". Согласно сообщению местной газеты Ostsee-Zeitung, рабочие — граждане Великобритании, России, Украины и Италии — готовятся к строительству последнего участка газопровода, однако "из страха перед грозящими санкциями США все участники действуют скрытно".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.