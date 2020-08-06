КИЕВ, 6 авг — ПРАЙМ. Цена на газ для населения Украины в середине осени может вырасти на 40%, заявил в четверг глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Рынок действительно показывает, что ожидается определенное повышение. В данный момент повышение, которое ожидается рынком, составляет примерно 40%. Будет оно таким или нет, сложно прогнозировать, но мы в "Нафтогазе" делаем все для того, чтобы наше ценообразование было максимально прозрачным и максимально справедливым", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Он также напомнил о возможности зафиксировать цену на газ, воспользовавшись услугой "Газ про запас", в рамках которой можно заранее оплатить определенные объемы газа по фиксированной цене.