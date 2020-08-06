КИЕВ, 6 авг /ПРАЙМ/. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что считает создание наблюдательного совета компании ключевой составляющей успеха.

"До создания наблюдательного совета "Нафтогаз" был известной "черной дырой" украинской экономики. Только в 2014 году правительство потратило на "спасение" "Нафтогаза" около 10 миллиардов долларов. В первом полугодии этого года доходы (выплаты — ред.) "Нафтогаза" составили 20% всего бюджета Украины. Это, среди прочего, результаты деятельности набсовета", — сказал Коболев в эфире телеканала "Украина 24".

"Без преувеличения можно сказать, что именно создание набсовета является одним из критически важных составляющих успеха как реформы "Нафтогаза", так и реформы газового рынка, таких процессов как анбандлинг, таких процессов как Стокгольсмский арбитраж, который был выигран, таких процессов как трансформация компании из убыточной в прибыльную. … Наблюдательный совет является ключевым элементом помощи управлению компании", — добавил он.

Кабинет министров Украины в среду ограничил сумму годового вознаграждения членов набсовета компании "Нафтогаз Украина" объемом 106,4 тысячи долларов на каждого.

В мае 2018 года наблюдательный совет "Нафтогаза" решил премировать сотрудников компании более чем на 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук потребовал от экс-генпрокурора Украины Руслана Рябошапки дать оценку выплате премий руководству НАК "Нафтогаз Украины" по итогам судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Россия и Украина 20 декабря 2019 года подписали протокол по газовому сотрудничеству, который включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.