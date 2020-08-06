КИЕВ, 6 авг /ПРАЙМ/. Отсутствие лицензий для газодобычи и новых мест для разведки являются главными проблемами НАК "Нафтогаз Украины", заявил в четверг глава компании Андрей Коболев.

"Что касается добычи. В данный момент "Нафтогаз" инвестирует и полностью выполняет ту инвестиционную программу, которую в этот кризисный период мы согласовали и, собственно говоря, с набсоветом передали на согласование правительству Украины. У нее есть средства, и эта программа выполняется и будет выполняться. Она сейчас была пересмотрена и из-за низких цен и кризисной ситуации некоторые проекты, которые выглядели привлекательными и экономически целесообразными 2-3 года назад, сейчас таковыми не являются. Мы точно так же ожидаем утверждения решения по конкурсу относительно распределения продукции по распределению продукции по договорам, который прошел уже год назад", — заявил он в четверг в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что в этом контексте деньги для компании не являются ключевой проблемой. "Нашей наибольшей проблемой является отсутствие новых лицензий и отсутствие новых плоскостей для разведки", — отметил Коболев.