МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает отменить оплату горячей воды за месяц в случае превышения установленных сроков ее отключения более чем на 24 часа, по мнению экспертов, это вынудит ресурсоснабжающие организации более ответственно относиться к своим обязанностям, сообщила пресс-служба движения.

"Эксперты Народного фронта предлагают внести изменения в постановление правительства РФ №354, которые будут отменять оплату горячей воды за месяц в случае превышения установленных сроков ее отключения более чем на 24 часа. Такая мера вынудит ресурсоснабжающие организации более ответственно относиться к своим обязанностям и не допускать массовых нарушений, ухудшающих качество жизни и вызывающих социальное напряжение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность перерыва в горячем водоснабжении по СанПиНу в многоквартирных домах не должна превышать 14 суток, однако на практике в российских регионах в период ежегодных профилактических ремонтов отключение горячей воды может занимать более продолжительный срок.

Эксперты ОНФ считают, что срок обычных профилактических работ не должен превышать восьми часов в течение одного месяца, а при превышении этого лимита времени ресурсоснабжающие компании должны отчитаться перед потребителем о проделываемых работах с указанием конкретных сроков, если, к примеру, возникает необходимость замены коммуникаций.

"По действующим правилам каждый час превышения срока отключения горячей воды должен приводить к снижению на 0,15% размера ее оплаты за расчетный период. Кодекс РФ об административных правонарушениях устанавливает за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами штрафы в размере от 500 до 1 тысячи рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей для юридических лиц. Однако ресурсоснабжающие организации, как правило, избегают такой ответственности, что связано с отсутствием соответствующего контроля", — цитирует пресс-служба слова члена Центрального штаба ОНФ, координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светланы Калининой.

По ее словам, также жители сталкиваются с ненадлежащим информированием о временном прекращении предоставления коммунальных услуг.

"Управляющие организации обязаны информировать потребителей о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за десять рабочих дней до начала перерыва. Зачастую об отключении горячей воды люди узнают только по факту случившегося без каких-либо уведомлений со стороны управляющей организации или администрации муниципального образования", — пояснила Калинина.

Как считают эксперты ОНФ, данные уведомления следует размещать не только на официальном сайте управляющей организации или муниципального образования, но и на информационных стендах многоквартирных домов, однако в случае их отсутствия органы государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля должны иметь основания для привлечения управляющей компании к административной ответственности.