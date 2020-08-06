ПРАГА, 6 авг /ПРАЙМ/. Чешский президент Милош Земан примет в среду, 12 августа, госсекретаря США Майка Помпео, который посетит Чехию в рамках своего турне по 4 странам Центральной Европы, написал в четверг в Twitter пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек.

"Президент республики Милош Земан примет в среду, 12 августа, госсекретаря США Майка Помпео. Во встрече примет участие чешский премьер Андрей Бабиш", — написал Овчачек.

Как сообщил в четверг госдепартамент США, заявление которого цитируют чешские СМИ, на встрече с президентом и премьером Чехии Помпео намерен обсудить вопрос о зависимости республики от поставок энергетического сырья из России. Кроме того, Помпео хочет на этой встрече рассмотреть сотрудничество Чехии и США в области ядерной энергетики, а также вопрос "защиты от неприятного поведения России и Китая".

Ранее, 28 июля, гендиректор чешской энергетической компании ČEZ Даниэл Бенеш сообщил о том, что в декабре этого года будет объявлен тендер на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" (на юго-востоке республики), строительство должно начаться в 2029 году, в 2036 году блок стоимостью 6 миллиардов евро должен быть готов.

Для участия в тендере на строительство нового энергоблока еще в начале 2018 года подали заявки шесть фирм: "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.

Как сказал Бенеш, чья компания ČEZ выступает инвестором проекта, правительство Чехии уже в ходе тендера или на его заключительном этапе может заявить о том, что хочет кого-то из кандидатов исключить по соображениям безопасности. Ранее пражское сетевое издание Deník N со ссылкой на свои источники в чешском правительстве написало, что исключенными могут быть фирмы России и Китая.

Помимо президента и премьера с Помпео также встретится глава чешского МИД Томаш Петршичек.

"Во вторник, 11 августа, встречусь с госсекретарем Помпео в Пльзене, где, кроме прочего, вспомним 75 годовщину окончания Второй мировой войны у памятника "Спасибо, Америка!", — написал в четверг в Twitter Петршичек.

Во время переговоров в Пльзене, по словам Петршичека, они с Помпео рассмотрят также вопросы сотрудничества в сфере кибербезопасности, двусторонние торговые отношения и ситуацию в регионе Центральной Европы, поскольку после Чехии госсекретарь США посетит Польшу, Австрию и Словению.