БЕРЛИН, 7 авг /ПРАЙМ/. В Берлине приняли к сведению письмо сенаторов США с угрозами в адрес немецкого порта Sassnitz GmbH в городе Засниц, отвергают экстерриториальные санкции, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ.

В имеющемся в распоряжении РИА Новости письме трех сенаторов США в Sassnitz GmbH говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода "Северный поток 2". В частности, в письме указано, что в случае продолжения работ порту грозит "финансовое разрушение".

"Правительство ФРГ принимает к сведению письмо американских сенаторов в паромный порт Sassnitz GmbH. Правительство ФРГ постоянно указывало на то, что оно отвергает односторонние, направленные против немецких и европейских компаний, экстерриториальные санкции, как они накладываются Соединенными Штатами", — говорится в заявлении пресс-службы кабмина Германии.