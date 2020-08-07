БЕРЛИН, 7 авг /ПРАЙМ/. Угрозы американских сенаторов в адрес порта города Засниц в связи со строительством газопровода "Северный поток 2" означают новую стадию эскалации геополитического конфликта между США и Европой, заявил РИА Новости немецкий депутат, официальный представитель фракции Свободной демократической партии в бундестаге по вопросам энергетики Мартин Науманн.

"Трехстраничное письмо с угрозами от сенаторов Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона, содержащее конкретные санкции против Sassnitz GmbH, которая была вовлечена в завершение трубопровода "Северный поток 2", эквивалентно следующей стадии эскалации геополитического конфликта между США и Европой", — заявил Науманн.

В имеющемся в распоряжении РИА Новости письме трех сенаторов США в Sassnitz GmbH говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода "Северный поток 2". В частности, в письме указано, что в случае продолжения работ порту грозит "финансовое разрушение".

По словам Науманна, в письме речь идет "о санкциях и консенсусе в масштабах всего правительства" США, таким образом, данная инициатива исходит "не от отдельных агрессивно настроенных сенаторов".

"Выбор выражений", в частности угроза "финансового разрушения" порта Засница, "не уместен для диалога между партнерами", считает депутат бундестага.

"У меня, как свободного демократа, вызывают беспокойство планы Соединенных Штатов запретить въезд членам правления, а также заморозить финансовый капитал. С такими угрозами бывшая "страна свободы" все больше становится игрушкой геополитических рисков в духе (президента США Дональда) Трампа. Я до сих пор считаю, что путь сотрудничества, а не конфронтации — это единственный правильный путь. В конце концов, рыночная экономика решит, откуда Европа будет получать энергоносители в будущем. Тот факт, что нам, вероятно, нужно все больше и больше энергоносителей для нашего уровня жизни в Европе, должен быть принят и в США", — добавил он.