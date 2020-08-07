МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Правительство России, скорее всего, не успеет до октября снять мораторий на зарубежные поставки топлива в РФ, который был введен с июня для защиты внутреннего рынка, из-за позиции Минфина, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Ранее, в июле, Минэнерго и ФАС РФ сообщили, что на фоне восстановления спроса на внутреннем рынке считают возможным отменить запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива, который сейчас действует со 2 июня по 1 октября. Ввод данной меры для поддержания отечественной переработки предполагал в дальнейшем возможность ее досрочного снятия. Позднее Минэнерго опубликовало проект постановления правительства об отмене запрета на импорт топлива в Россию.

Собеседники издания утверждают, что Минфин выступает против досрочного снятия ограничений. "В министерстве опасаются, что импортное топливо, прежде всего из Белоруссии, потеснит российский товар на внутреннем рынке", — пишет газета. По мнению Минфина, это может привести к снижению нефтепереработки внутри страны и, как следствие, к уменьшению налоговых поступлений от демпфера, поскольку с импортного топлива демпфер не взимается, говорят источники издания.

Как отмечает газета, позиция Минфина может увеличить сроки согласования проекта о досрочной отмене моратория. Собеседники издания говорят, что скорее всего, 1 октября и автоматическая отмена запрета на импорт наступят быстрее, чем власти согласуют досрочную отмену и проведут решение через все процедуры в Евразийской экономической комиссии. В Минэнерго и Минфине не ответили на запросы газеты.