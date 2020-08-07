МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО в первом полугодии 2020 года сократилась на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,592 миллиарда рублей, а EBITDA снизилась на 21,2% в годовом выражении, до 18,155 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Выручка при этом сократилась на 10,5% и составила 92,952 миллиарда рублей. Операционные расходы снизились на 5,4% и составили 84,801 миллиарда рублей.