МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Мосэнерго рассматривает возможность реализации 3,9% акций ОГК-2 со своего баланса, заявил начальник управления по работе с инвесторами "Мосэнерго" Денис Ворончихин в ходе телефонной конференции.

"Что касается наших акций ОГК-2, которые у нас на балансе находятся, мы рассматриваем возможность реализации и, в зависимости от рыночной конъюнктуры, естественно, но пока решение не принято", — сказал Ворончихин.

"В любом случае, что касается дивидендной доходности, к примеру, по этим акциям, исходя из цены постановки на баланс, исходя из стоимости приобретения нами этих акций, дивидендная доходность по итогам 2019 года для нас составила 9,5% по этому пакету. Достаточно неплохая ставка, но, тем не менее, в будущем, мы, естественно, не исключаем возможности реализации этого пакета", — добавил он.

В августе прошлого года ОГК-2 и "Мосэнерго" заключили сделку по обмену казначейскими акциями, ОГК-2 она обошлась почти в 319 миллионов рублей, "Мосэнерго" — около 2,1 миллиарда рублей. ОГК-2 продала около 4,3 миллиарда своих акций (3,889% уставного капитала), "Мосэнерго" — около 140 миллионов.