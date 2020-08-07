МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. "Мосэнерго" рассматривает выплату дивидендов за 2020 год в размере 50% чистой прибыли по МСФО, заявил начальник управления по работе с инвесторами "Мосэнерго" Денис Ворончихин в ходе телефонной конференции.

"Что касается ожиданий по дивидендам, у нас есть ожидание, что "Газпром" ("Газпром энергохолдинг, ГЭХ — ред.) доведет до нас, возможно, обновленную дивидендную политику. Пока никаких подобных вещей до нас не доводилось", — сказал Ворончихин об ожиданиях компании по дивидендам за 2020 год.

"Мы исходим из 50%-го коэффициента выплат по МСФО, что касается корректировок на неденежные статьи, ну и в принципе, относительно окончательного решения по выплате дивидендов, будет учитываться финансовый результат компании за год", — добавил он.

В июне этого года глава ГЭХа Денис Федоров сообщил журналистам, что дочерние компании "Газпром энергохолдинга" будут придерживаться принятой дивидендной политики по выплате 50% от прибыли по МСФО.

По итогам 2019 года "Мосэнерго" выплатило дивиденды в размере 12,075 копейки на акцию, суммарно 4,8 миллиарда рублей. Это соответствует выплате 50% прибыли, относящейся к акционерам, за 2019 год по МСФО.

"Мосэнерго" — территориальная генерирующая компания России. В ее составе работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 ГВт. Установленная тепловая мощность компании — 43,8 тысячи Гкал.ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепле. Основные акционеры — ООО "Газпром энергохолдинг" с долей в 53,5%, город Москва в лице департамента городского имущества с долей 26,45%.