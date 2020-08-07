МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти "Лукойла" в первом полугодии 2020 года без учета проекта "Западная Курна 2" снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6%, до 40,199 миллиона тонн, сообщила компания.

Суммарная добыча нефти с учетом проекта "Западная Курна 2" составила 41,985 миллиона тонн, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2%.

"Сокращение добычи связано с новым соглашением ОПЕК+, заключенным в апреле 2020 года, которое привело к ограничению объемов добычи нефти группы на территории России и по некоторым международным проектам", — поясняет компания.

Среднесуточная добыча углеводородов группой без учета проекта "Западная Курна 2" в первом полугодии снизилась на 8,4% в годовом выражении, составив 2,155 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Во втором квартале среднесуточная добыча углеводородов составила 1,981 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, снизившись на 14,9% по сравнению с первым кварталом.

Добыча газа за шесть месяцев составила 14,8 миллиарда кубометров, что на 14,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. "Снижение связано с сокращением спроса на газ, добываемый в Узбекистане, со стороны Китая на фоне пандемии COVID-19. При этом добыча газа в России увеличилась на 1,3% благодаря запуску в декабре 2019 года второй очереди дожимной компрессорной станции на Находкинском месторождении", — поясняет "Лукойл".

Объем нефтепереработки компании в первом полугодии уменьшился на 8,6% в годовом выражении, до 30,6 миллиона тонн. Снижение связано с плановыми ремонтными работами, а также оптимизацией загрузки некоторых НПЗ во втором квартале на фоне снижения спроса на нефтепродукты и маржи переработки из-за пандемии COVID-19.