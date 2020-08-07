МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Поставки нефти в КНР в июле поднялись на 25% в годовом выражении и составили 12,08 миллиона баррелей в день, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

"Импорт нефти в Китай в июле поднялся на 25% по сравнению с прошлым годом…. Китай, крупнейший импортер нефти в мире, получил 51,29 миллиона тонн нефти в прошлом месяце, что эквивалентно 12,08 миллиона баррелей в день", — пишет агентство со ссылкой на таможню.

В июле 2019 года импорт составлял 9,66 миллиона баррелей в день, а в июне 2020 года — рекордные 12,94 миллиона баррелей в день. Таким образом, показатель прошлого месяца не смог вновь обновить рекорд после сильных показателей июня и мая.

При этом в прошлом месяце Китай экспортировал 3,21 миллиона тонн нефтепродуктов — это самый низкий показатель с января 2017 года и на 41,5% ниже уровня июля 2019 года, отмечает агентство. В июне такой экспорт составлял 3,88 миллиона тонн.

Импорт газа в КНР в июле, как трубопроводного, так и сжиженного (СПГ), составил 7,35 миллиона тонн, что на 6,9% ниже в годовом выражении.