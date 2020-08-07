МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Новый разлив нефтяной смеси произошел при ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

По информации ведомства, водно-топливная смесь попала в реку Амбарная в результате "порыва и сброса через рукав", по которому ее качали по временным трубопроводам в место временного хранения.

"По той информации, которую передал (в МЧС — ред.) исполнитель работ по перекачке, рукав при включении насоса забыли закрыть, и поступило определенное количество водно-топливной смеси на рельеф местности, и соответственно, попало в реку Амбарная. По предварительной информации, это один куб", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудников Росприроднадзора к месту разлива не взяли, ведомство рассчитывает попасть туда после проведения в субботу оперативного штаба.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.