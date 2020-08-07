МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Поставки по "Силе Сибири" позволят Китаю обеспечить газом регионы страны с наиболее быстрорастущим спросом, подстраховаться от волатильности рынка СПГ и эффекта падения собственной добычи, сообщается в презентации начальника управления долгосрочных программ развития "Газпрома" Кирила Полоуса.

Как отмечается в материалах, динамика спроса на газ в регионах КНР, куда поступает или будет поступать российский газ, несколько отличается. Наиболее резкий рост ожидается в Пекине и соседних регионах, где трубопроводный газ из РФ, как ожидается, будет наиболее конкурентоспособным. Вместе с тем, северо-восточные регионы страны с их сравнительно низким спросом на газ могут быть полностью удовлетворены газом "Силы Сибири" при отсутствии альтернативных поставок.

"Конкурентоспособная формула контракта с нефтяной привязкой и небольшое расстояние транспортировки (по сравнению с газом из Центральной Азии) делает поставки по "Силе Сибири" одним из наиболее конкурентоспособных источников газового импорта для всех целевых регионов: северо-восточного, северного (Пекин) и восточного (Шанхай)", — отмечается в презентации.

При этом внутренняя добыча газа в Китае не представляет угрозу для поставок "Газпрома". Она сильно коррелирует с ценами на нефть, и обвал нефтяных котировок в 2020 году может привести к замедлению роста добычи с одновременным увеличением зависимости от импорта, считают в компании. Что касается китайского сланцевого газа, он в обозримом будущем останется локальной историей и не окажет влияния на объемы поставок российского газа.

"Газпром" также подчеркивает, что поставки по "Силе Сибири" выгодны также китайским нефтегазовым компаниям. Так, в первом квартале 2020 года новый газопровод помог нефтегазовой корпорации CNPC выйти на уровень безубыточности на cеверо-востоке и севере страны — ранее компания фиксировала убытки по контрактам как на трубопроводные, так и СПГ-поставки. Возврат инвестиций "Газпрома" в сочетании с отсутствием убытков CNPC в будущем можно назвать "золотой серединой" сделки, говорится в презентации.

Китай в ближайшие годы продолжит наращивать закупки СПГ на споте, однако вырастут риски в связи с волатильностью, присущей спотовому рынку. "Подверженность Китая волатильности СПГ-рынка вырастет и стране понадобятся более стабильные трубопроводные поставки в качестве базового источника", — считает компания.