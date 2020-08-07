БАКУ, 7 авг /ПРАЙМ/. Газопровод загорелся на территории Гаджигабульского района Азербайджана на западе республики, сообщает в пятницу МЧС страны.

"По предварительной информации, на газопроводе на территории Гаджигабульского района вспыхнул пожар. На место происшествия были вызваны пожарные департамента Государственной противопожарной службы министерства, о происшествии были уведомлены соответствующие органы. Дополнительная информация будет предоставлена", — сообщили в министерстве.