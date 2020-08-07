МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Министры энергетики Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна, Омана и Ирака в ходе телефонной конференции обсудили ситуацию на рынке нефти, сообщило агентство SPA со ссылкой на выпущенное совместное заявление.

Как сообщает агентство, министры рассмотрели последние события на рынке нефти, продолжающееся восстановление мировой экономики и спроса на нефть, а также прогресс, достигнутый в восстановлении баланса на рынке нефти.

"Министры очень воодушевлены недавними признаками улучшения мировой экономики и высоко оценивают усилия, предпринимаемые странами по всему миру для безопасного восстановления своей экономики. Министры подтвердили свою полную приверженность соглашению ОПЕК+", — говорится в сообщении.

Отмечается, что министры подчеркнули важность выполнения странами ОПЕК+ целевых показателей по добыче, чтобы "ускорить восстановление равновесия на мировом рынке нефти", а также необходимость тем странам, которые не выполняли обязательства в мае, июне и июле, компенсировать перепроизводство.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс снижает добычу уже на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее выйдет на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон.