БАКУ, 7 авг /ПРАЙМ/. Официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана Ибрагим Ахмедов рассказал РИА Новости, что огонь на газопроводе "Галмаз-Газымамед" в Гаджигабульском районе уже почти потушили, авария локализована.

Ранее МЧС Азербайджана сообщило о вспыхнувшем пожаре на газопроводе на территории Гаджигабульского района.

"Сегодня примерно в 20.55 (19.55 мск) произошла авария на 23-километровой части газопровода "Галмаз-Газымамед"… Данный газопровод работает в системе внутреннего распределения и не связан с другими газопроводами. Авария локализована, линейные краны закрыты с обеих сторон, свечные краны открыты и пожар, можно сказать, что потушен. В результате взрыва не было ограничений в подаче газа по республике, и перебои в подаче газа не ожидаются. Все стратегические объекты обеспечиваются газом", — сказал в разговоре с агентством Ахмедов.