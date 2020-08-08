МОСКВА, 8 авг /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ предлагает перенести отбор проектов по программе модернизации ТЭС с вводом в 2026 году до 1 октября 2020 года, по действующим правилам отбор должен проходить до 1 сентября, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях своевременного проведения регламентных процедур перенести срок проведения отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с датами начала исполнения обязательств по поставке мощности в 2026 году… с 1 сентября 2020 года на 1 октября 2020 года", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в неё, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Проекты отбираются на конкурсной основе. Одним из ключевых требований для проектов является локализация в России используемого оборудования.

В июне правительство уже переносило отбор проектов модернизации ТЭС с вводом в 2026 году с июля на сентябрь.

Также в РФ электростанции получают доход за счет продажи двух товаров — электроэнергии и мощности. Доходы от продажи мощности в среднем составляют около 30% доходов станции. Цена мощности действующих электростанций определяется на несколько лет вперед в ходе специальной конкурсной процедуры — конкурентного отбора мощности (КОМ). В 2020 году прошел КОМ на 2025 год.

Минэнерго РФ в данном проекте предлагает установить срок проведения КОМ на 2026 год до 15 декабря 2020 года. Дальше, начиная с 2021 года, КОМ на пять лет вперед будет ежегодно проходить до 15 ноября.