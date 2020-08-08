МОСКВА, 8 авг /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ предлагает внести ряд изменений в условия отборов в рамках программы модернизации ТЭС на базе газовых турбин, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в неё, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Проекты отбираются на конкурсной основе. Одним из ключевых требований для проектов является локализация в России используемого оборудования.

Предполагается, что отбор проектов модернизации ТЭС на базе газовых турбин с вводом в 2026-2028 годах пройдет до 1 октября текущего года.

Минэнерго по-прежнему предлагает использовать в программе и иностранные парогазовые установки при соблюдении трех условий: одновременная замена паровой турбины и надстройка газовой, мощность объекта после модернизации не должна превышать 250 МВт, оборудование должно быть приобретено до 2015 года и не эксплуатироваться ранее. Данные изменения начнут действовать для проектов, не заявленных на отбор в рамках модернизации ТЭС на базе газовых турбин с вводом в 2026-2028 годах.

Критерий минимальной наработки часов для газовой турбины установлен на уровне 150 тысяч часов при условии, что мощность турбины составляет менее 350 МВт, давление острого пара более 10 Мпа, а год выпуска турбины — не ранее 1970 года.

Согласно законопроекту, коэффициент, определяющий предельные капитальные затраты на проект, участвующий в отборе в рамках программы модернизации ТЭС на базе газовых турбин с вводом в 2026-2028 годах, увеличивается с действующего значения равного 1,2 до 1,5.

Также увеличена квота для предельного объема отбора таких проектов с применением газовых турбин одного типоразмера с 1 ГВт до 1,2 ГВт.