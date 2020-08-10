МЕХИКО, 10 авг /ПРАЙМ/. Группа из 70 жителей коренного перуанского народа в регионе Лорето напала с копьями и пневматическим оружием на нефтяное месторождение канадской компании Petrotal, в результате столкновения с полицией, охранявшей объекты, погибли двое нападавших.

"В результате столкновения шесть полицейских были ранены, скончались двое жителей, личность которых не установлена", — говорится в сообщении в микроблоге МВД Перу в Twitter.

Конфликт вокруг нефтяного лагеря, известного как Лот 95, возник, по информации местных СМИ, в результате загрязнения территории разливами нефти — местные жители неоднократно требовали остановки работ.

Министерство внутренних дел сообщило, что в район конфликта отправляется межведомственная комиссия высокого уровня во главе с министром культуры.