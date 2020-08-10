МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в июне упал в денежном выражении на 43% по сравнению с июнем прошлого года — до 5,199 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом в физическом выражении экспорт нефти в июне вырос на 7% в годовом исчислении и составил 20,27 миллиона тонн.

В денежном выражении показатель сократился из-за падения цен на нефть в отчетном периоде. Так, по данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, за июнь выросла по отношению к маю на 35%, но оказалась в 1,4 раза меньше аналогичного показателя прошлого года, составив 41,93 доллара за баррель.

За январь-июнь экспорт нефти снизился на 2,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 125,082 миллиона тонн, а в денежном выражении — на 34,8%, до 38,923 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов из РФ в июне снизился на 23,9% в годовом исчислении — до 14,422 миллиона тонн, в денежном выражении – на 41,1%, до 3,108 миллиарда долларов.

В январе-июне экспорт нефтепродуктов вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 74,626 миллиона тонн, а в денежном выражении — снизился на 25,8%, до 25,303 миллиарда долларов.

ГАЗ

Экспортная цена газа "Газпрома" в июне снизилась на 13% к маю, до 81,9 доллара за тысячу кубометров, доходы от экспорта за первое полугодие сократились в годовом выражении на 51,2%, свидетельствуют данные ФТС.

Цена экспортного трубопроводного газа в июне опустилась ниже ниже уровня рентабельности компании, оцениваемого экспертами в 90-100 долларов за тысячу кубов. В мае цена составляла 94 доллара, а в июне прошлого года — достигала 172 долларов. Таким образом, в годовом выражении цена сократилась вдвое.

Доходы компании от экспорта газа в июне уменьшились на 12,8% по сравнению с маем, до 1,13 миллиарда долларов. Объемы экспорта в июне выросли в месячном выражении на 0,9%, до 13,8 миллиарда кубометров. По сравнению с июнем прошлого года доходы упали на 55,8%, а объемы экспорта снизились на 7,4% в годовом выражении.

Доходы "Газпрома" от экспорта за первое полугодие текущего года снизились на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 11,298 миллиарда долларов. В целом экспорт такого газа в январе-июне снизился на 17,8% — до 91,1 миллиарда кубометров.

По подсчетам аналитика по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергея Капитонова, при учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К данному значению также необходимо прибавлять 30%-ную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе.

Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" — наполовину себе. Кроме того, стоимость транспортировки в рамках РФ разнится для разных газопроводных систем в зависимости от давности ввода в эксплуатацию, а себестоимость добычи отличается для разных месторождений. Другие же экспортные маршруты, как, например, транспортировка через Украину, Словакию, Чехию до Германии будет гораздо дороже за счет необходимости платить странам-транзитерам.