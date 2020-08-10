МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудил с госсекретарем США Майком Помпео угрозу санкций против "Северного потока 2", сообщает агентство Блумберг. Судьба "Северного потока-2" решится в сентябре

Ранее в распоряжении РИА Новости появилось письмо трех сенаторов США оператору немецкого порта Sassnitz GmbH, в котором говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода "Северный поток 2". В частности, в письме указано, что в случае продолжения работ порту грозит "финансовое разрушение".

Восточный комитет немецкой экономики призвал власти ФРГ и ЕК отреагировать на письмо сенаторов США в связи с "Северным потоком 2" и защитить немецкие и европейские компании.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.