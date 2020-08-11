МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития России подготовило обновленный план повышения энергоэффективности, представив новую цель снижения энергоемкости ВВП к 2030 году — 35% от уровня 2017 года за счет современных технологий в энергетике, на транспорте и в ЖКХ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.

Новый план готовился с участием ведомств, регионов, а также бизнеса и экспертного сообщества и ориентирован в первую очередь на "повышение энергоэффективности наиболее энергоемких секторов экономики и бюджетного сектора", пояснили изданию в министерстве.

Отмечается, что план синхронизирован со стратегией долгосрочного низкоуглеродного развития и должен стать основным инструментом достижения климатических целей РФ по "базовому сценарию". "Новая цель для РФ в области снижения энергоемкости на 2030 год — порядка 35% снижения энергоемкости от уровня 2017 года в целом (или порядка 42% от уровня 2009 года), более половины эффекта (20%) должен обеспечить технологический фактор", — пишет газета.

По данным издания, план включает шесть блоков мероприятий — в электроэнергетике, промышленности, энергоэффективных материалах, ЖКХ, теплоснабжении и на транспорте, отдельно выделена бюджетная сфера. "Нулевой" этап плана — введение 100%-го приборного учета (в том числе с автоматическим сбором показаний). Основным инструментом в энергетике названа "модернизация генерирующих объектов", в том числе внедрение высокоэффективных парогазовых технологий на электростанциях и содействие развитию когенерации.

Как пишет газета, план также предлагает дополнение справочников наилучших доступных технологий (НДТ) и регламентов ЕАЭС предельными показателями энергоэффективности, обновление требований к стройматериалам, капремонту и новому строительству многоквартирных домов, стимулирование спроса и предложения на рынке энергоэффективного жилья, снижение потерь в тепловых сетях, обновление парка автобусов и грузовой техники. Кроме того, план включает ряд предложений по развитию зеленого финансирования — в том числе за счет инструментов энергосервиса, льготных кредитов, господдержки энергоэффективных товаров и технологий.

Закон об энергоэффективности был принят в РФ в 2009 году и предписывал снижение энергоемкости российского ВВП на 40% к 2020 году, но с 2015 года бюджетная поддержка проектов энергоэффективности была свернута, пишет газета. К 2017 году власти признали, что цель, скорее всего, не будет достигнута, продолжает издание, одновременно Минэкономики разработало первую версию нового плана. В конце 2019 года министерство опубликовало доклад по энергоэффективности, где указало, что за прошедшие 10 лет энергоемкость ВВП России снизилась на 9%, из которых за последние 4 года энергоемкость ВВП не снижается.