МОСКВА,11 авг — ПРАЙМ. Запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС перенесен на первое полугодие 2021 года, ранее ожидался в конце 2020 года, следует из презентации Uniper.

"Дата ввода третьего энергоблока Березовской ГРЭС в промышленную эксплуатацию перенесена на первое полугодие 2021 года", — говорится в презентации.

Оставшиеся инвестиции в проект на данный момент оцениваются примерно в 6 миллиардов рублей.

В феврале 2016 года в котельном отделении третьего энергоблока Березовской ГРЭС произошел пожар, повреждения получил котел. Сроки ввода станции уже переносились с конца 2019 года на первый квартал 2020 года, затем на третий квартал 2020 года, после — на конец текущего года.

Ранее в августе в материалах "Юнипро" сообщалось, что совет директоров компании 13 августа обсудит текущий статус инвестиционного проекта "Восстановление третьего энергоблока филиала Березовской ГРЭС".

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11,2 ГВт. Международному энергетическому концерну Uniper SE принадлежит 83,73% акций компании.