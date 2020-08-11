МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Компания Uniper во вторник заявила, что из-за разработки со стороны властей США выросла вероятность того, что российский газопрвоод "Северный поток 2" либо будет задержан, либо не будет завершен вовсе. Об этом говорится в презентации компании.

Немецкий Uniper — один из европейских партнеров "Северного потока 2".

"Поскольку США активизируют свои усилия по введению адресных санкций против проекта "Северный поток 2",увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено", — отмечает компания.

"Риск провала проекта "Северный поток 2" по-прежнему считается основным индивидуальным риском для Uniper. В случае если проект в конечном итоге не будет завершен, Uniper, возможно, придется списать кредит, предоставленный Nord Stream 2, и потерять ожидаемый процентный доход", — говорится в презентации.

На конец мая Uniper профинансировал "Северный поток 2" на 700 миллионов евро, а всего должен был предоставить 950 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилось письмо трех американских сенаторов на имя оператора немецкого порта Sassnitz GmbH, в котором говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода "Северный поток 2".

В частности, сенаторы указывают, что в случае продолжения работ по строительству "Северного потока 2" порту грозит "финансовое разрушение".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.