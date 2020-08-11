МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль международного энергетического концерна Uniper, приходящаяся на акционеров компании, за январь-июнь 2020 года сократилась на 27% в годовом выражении и составила 641 миллион евро, следует из отчетности компании.

Прибыль в пересчете на акцию составила 1,75 евро против 2,4 евро годом ранее. Выручка Uniper в отчетном периоде упала в 1,7 раза и составила 19,977 миллиарда евро. Скорректированный показатель EBIT при этом вырос в 2,2 раза, до 691 миллиона евро. Чистый долг компании на 30 июня составил 3,296 миллиарда евро, увеличившись за год на 24,4%.

Во втором квартале чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, выросла на 5,6% в годовом выражении, до 152 миллионов евро. Прибыль на акцию выросла до 0,42 евро с 0,39 годом ранее. Выручка снизилась в 1,8 раза, до 7,087 миллиарда долларов.

Компания ожидает, что скорректированный показатель EBIT в 2020 году составит 0,8-1 миллиард евро, скорректированная чистая прибыль — 600-800 миллионов евро. В прошлом отчете прогнозы составляли 0,75-1 миллиард и 550-800 миллионов евро соответственно. Uniper по-прежнему планирует выплатить дивиденды в размере 500 миллионов евро за 2020 год.

Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Uniper принадлежит российская "дочка" — "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, филиал "Э.ОН Инжиниринг" и московское представительство ПАО "Юнипро".