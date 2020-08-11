МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в первом полугодии 2020 года снизилась на 37,1% и составила 6,92 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Выручка компании снизилась на 12,1% — до 37,553 миллиарда рублей. EBITDA составила 13 миллиардов рублей, сократившись на 21,2%.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11,2 ГВт. Международному энергетическому концерну Uniper SE принадлежит 83,73% акций компании.