МИНСК, 11 авг — ПРАЙМ. Предприятия белорусского государственного концерна "Белнефтехим" работают в штатном режиме, сообщения о забастовке — слухи, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появились сообщения, что два нефтеперерабатывающих завода в Белоруссии и предприятие "Гродно Азот" решили присоединиться к общенациональной забастовке, которую оппоненты действующей власти призвали организовать в знак протеста против итогов президентских выборов.

"Эти сообщения – попытка выдать желаемое за действительное. Предприятия концерна работают в штатном режиме. Такого (забастовки – ред.) нет, это слухи", — сказал пресс-секретарь.

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером.