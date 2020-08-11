МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Участники "Северного потока 2" настроены на то, что проект будет завершен, есть основания полагать, что это произойдет в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маасом во вторник в Москве. Лавров: Россия продолжает с США контакты по "Северному потоку 2"

"Участники кампании "Северного потока 2", включая российских участников, немецких участников и других, настроены на то, что этот проект должен быть завершен, и как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время", — заявил Лавров.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.