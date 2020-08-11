АНКАРА, 11 авг — ПРАЙМ. Турция намерена увеличить закупку природного газа у Азербайджана, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу во вторник.

"Наше сотрудничество с Азербайджаном будет укрепляться по всем направлениям. Азербайджан вышел на первое место по поставкам газа. Мы повысим объемы закупаемого там газа. Среди наших приоритетных проектов — газопровод из Нахичеваня, который является стратегическим для нашей страны", — сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который находится в Анкаре с рабочим визитом.

На Азербайджан в мае пришлось 33% поставок газа в Турцию, на Катар — 19,5%. Доля России на турецком газовом рынке в мае уменьшилась до 12,74% против апрельских 17,86%.