МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Юнипро" продлит до 2024 года текущую дивидендную политику, предполагающую направление на дивиденды около 20 миллиардов рублей ежегодно, сообщил заместитель генерального директора по финансам и экономике, заместитель председателя правления компании Ульф Баккмайер.

"Мы подтверждаем наш прогноз по дивидендам за 2022 год, и, как обещали несколько раз, мы продлим нашу дивидендную политику до 2024 года к раскрытию результатов за весь год в марте следующего года", — заявил он в ходе телефонной конференции.

По итогам 2019 года "Юнипро" направила 7 миллиардов рублей на дивиденды. За девять месяцев 2019 года она выплатила дивиденды в 11,1 копейки на акцию, что также в общей сумме составило 7 миллиардов рублей. Таким образом, суммарные дивиденды за 2019 год составили 14 миллиардов рублей.

В марте 2019 года совет директоров "Юнипро" утвердил новую дивидендную политику. Компания рассчитывает выплачивать дивиденды на уровне 20 миллиардов рублей ежегодно в 2020-2022 годах. "Юнипро" устанавливает суммарный уровень, который будет выплачен в течение года. В этот показатель обычно включены итоговые дивиденды за предыдущий год и квартальные за текущий.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11,2 ГВт. Международному энергетическому концерну Uniper SE принадлежит 83,73% акций компании.