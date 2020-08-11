МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ, Наталья Карнова. О риске "замораживания" "Северного потока 2" во вторник впервые заговорили не аналитики, а один из европейских партнеров проекта. Форс-мажорные сценарии действительно становятся все более вероятными, однако в перспективе без этой трубы не обойтись, уверены эксперты, опрошенные "Прайм".

Немецкая Uniper допустила в своей финансовой отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен. Однако главный исполнительный директор Uniper Андреас Ширенбек подчеркнул, что компания по-прежнему верит в завершение проекта и лишь предупредила инвесторов о рисках.

Ситуацию обсудили главы МИД России и Германии. По итогам переговоров, российский министр иностранных дел Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас выразили надежду, что трубопровод все же будет достроен, причем в ближайшее время. Россия и Германия продолжают контакты с США по "Северному потоку 2", пытаясь смягчить санкционное давление.

Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Из проекта тут же вышла швейцарская Allseas, после чего строительство было приостановлено до настоящего времени.

В июле госдеп США распространил на "Северный поток 2" действие CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), что ставит под угрозу ряд компаний, занятых в проекте. Обсуждаются и новые расширенные санкции против проекта.

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Эксперты объясняют упорство США тем, что они активно продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ, поэтому хотят любой ценой задавить конкурента. "США трудно конкурировать с российским трубопроводным газом как по цене, так и по надежности поставок. Соответственно, у американской стороны остаются лишь меры вне экономики", — рассуждает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

По его словам, санкции против участников проекта могут оказаться слишком неприятными для германских компаний, которые также имеют свой интерес в США или других странах. Соответственно, для них может быть проще вовсе отказаться от "Северного потока 2", чем подвергать себя риску отключения от долларовой системы или кредитных рынков.

"Впрочем, Германия и Евросоюз также разрабатывают меры по защите своих интересов от американских действий, но пока остается неясной степень решимости европейских политиков. "Газпром" готов достроить трубопровод своими силами, но санкции также могут быть направлены против операторов и потребителей", — констатирует он.

По мнению аналитика ГК "Финам" Алексея Калачева, компания должна была предупредить акционеров о растущем риске, что вследствие расширения санкций проект может быть как минимум заморожен, и ей придется списать в убыток свои инвестиции в него, и компания это сделала. "Полагаю, это обычная корпоративная процедура. Нового тут только то, что партнеры "Газпрома" по проекту начали всерьез переоценивать риски своих инвестиций. Вслед за германской Uniper это могут сделать и другие участники проекта", — рассуждает он.

ЧТО ДАЛЬШЕ

По оценке экспертов, трубопровод, достроенный сейчас почти на 95%, в текущем состоянии использовать невозможно. Однако никакой определенности участники проекта пока не дают, поэтому о его судьбе остается только догадываться.

"Похоже, что из-за санкций строительство зашло в тупик, а без участия зарубежных судов-трубоукладчиков "Газпром" не может справиться своими силами. Или может? Зачем нужно было добиваться нового разрешения на работу для "Фортуны", чтобы потом "Фортуна" отказалась от работ? Почему сам "Газпром" никак не комментирует ситуацию? Кто угодно комментирует – политики, сенаторы, аналитики, журналисты, блогеры, но не "Газпром", — рассуждает Калачев.

По мнению эксперта, со стороны компании было бы правильно рассказать, как она намерена закончить укладку труб, или признаться, что не может сделать этого. Такое ощущение, что руководство компании пообещало президенту РФ, что закончит стройку в срок, а теперь боится признаться, что не сможет, добавил эксперт.

Ситуация неопределенности может продлиться достаточно долго. Никто не объявит об отказе от строительства "Северного потока 2", и никто не выйдет из проекта, если, конечно, какие-нибудь новые санкции не потребуют этого напрямую. О рисках потери или замораживания инвестиций корпорации напишут в своих релизах для акционеров, и, может быть, даже частично спишут или обесценят свои капиталовложения и займы.

СУДЬБА ТРУБЫ

В этой ситуации строительство может быть заморожено на неопределенный срок. Трубы никто разбирать не будет. В худшем случае законсервируют до лучших времен, которые рано или поздно наступят. А до тех пор "Газпром" будет нести затраты на их содержание, считают эксперты.

При наиболее худшем раскладе, если зарубежные партнеры откажутся от участия, им просто придется списать убытки. Вряд ли "Газпром" станет возмещать их, ведь по отношению к проекту "Северный поток 2" эти санкции являются форс-мажором.

Форсировать вопрос достройки пока смысла нет: европейский газовый рынок еще не скоро ощутит нехватку транспортировочных мощностей. Пока их в избытке, а регазификационные мощности для приема СПГ тоже продолжают расти. Спрос восстанавливается медленно. Подземные хранилища в ЕС заполнены газом на 87,5%.

Однако даже самые сложные кризисы когда-то заканчиваются. Германия заинтересована в будущих поставках, так как планирует в течение 15 лет полностью избавиться от угольной энергетики. "Сделать это без использования природного газа будет невозможно, поэтому США столь настойчивы в обеспечении поставок СПГ", — говорит Кочетков.

Вполне очевидно, что блокировка поставок из России приведёт к будущему росту цен на европейском газовом рынке и прямому росту расходов потребителей. Соответственно, если европейские политики заинтересованы в более выгодных экономических условиях для потребителей природного газа, то им придётся найти механизмы защиты проекта, заключает он.