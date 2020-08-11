МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Минэнерго США несколько повысило прогноз по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) из страны в 2020 году, до 5,5 миллиарда кубических футов в сутки, сообщается в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

"По оценкам EIA, экспорт СПГ из США в 2020 году в среднем составит 5,5 миллиарда кубических футов в сутки, а в 2021 году — 7,3 миллиарда кубических футов в сутки", — пишет ведомство.

В июльском докладе минэнерго прогнозировало экспорт СПГ в 2020 году в объеме 5,4 миллиарда кубических футов.